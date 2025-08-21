В Санкт-Петербурге силовики обыскивают офис застройщика «Самолет». Его акции резко упали

Акции компании «Самолет» упали в цене больше чем на 12% из-за новостей об аресте руководителей по обвинению в мошенничестве.

21 августа 2025 года в офисе строительной компании «Самолет» в Санкт-Петербурге начались обыски по делу о мошенничестве.

Следователи уже задержали руководителей группы «Самолет», которые задержали сдачу домов и нарушили договоры с дольщиками. Речь идет о ЖК «Новое Колпино» и ЖК «Курортный квартал».

«Следственным отделом по Колпинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — сказано в телеграм-канале главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

На фоне новостей об обысках в офисах застройщиков акции компании «Самолет» на Мосбирже резко упали более чем на 12%. Об этом сказано на сайте торговой площадки. По данным на 21 августа 13:35 мск, ценные бумаги торговались на 1 171,5 рубля, хотя на открытии торгов стоили около 1 260 рублей.