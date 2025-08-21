❔ Фуршет с шампанским или зона для нетворкинга? Выбирайте, что будет на новой Клерк.Конференции!

Бухгалтеры должны получить от конференции «Клерка» максимум. Но что именно? Давайте обсудим вместе — голосуйте за интересные активности и пишите в комментариях свои идеи!

«Клерк» готовится к новой конференции. Мы хотим, чтобы вам было удобно и комфортно, поэтому предлагаем на выбор несколько активностей.

Например, чтобы не отрываться от повседневных дел, но при этом получать важную информацию от экспертов, мы можем организовать для вас зону для нетворкинга и общения с коллегами.

Устали от рутины настолько, что конференция — это глоток свежего воздуха, смело голосуйте за фуршет с шампанским и вечеринку с яркой программой.

Больше настроены на обучение? Тогда для вас — консультации от юристов и экспертов, квиз на знание налогов и учета, а также формат микро-лекций на прикладные темы.

Выбрать то, как именно пройдет наша новая конференция, вы сможете в телеграм канале «Клерк.Премиум». Участвуйте в опросе!