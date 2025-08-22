Трудоустройство выпускников колледжей уже превысило 80%

Больше 80% россиян со средним профессиональным образованием находят работу.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что уровень трудоустройства выпускников техникумов и колледжей составляет более 80%.

Он отметил, что за последние годы выросла популярность среднего профессионального образования (СПО).

«Работаем над новой системой оплаты труда педагогов, созданы условия для снижения отчетности и бюрократической нагрузки, сформирована устойчивая система повышения квалификации педагогов», — сказал Сергей Кравцов.

Также министерство планирует запустить пилотный проект по оценке поведения учеников, появятся специальные комиссии по защите чести и достоинства учителей. Это позволит поддержать педагогов в решении сложных конфликтных ситуаций.

В 2025 году отмечают 85-летие системы среднего профессионального образования России.