Для поездки в Иорданию больше не понадобится виза

О взаимной отмене визовый режим для граждан России и Иордании сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Сегодня подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для всех граждан наших стран. Его реализация послужит наращиванию туристического обмена и бизнес-связей между Россией и Иорданией», — сказал Лавров.

Он отметил, что поездки граждан России и Иордании обычно связаны с сотрудничеством в культурной и гуманитарной сферах.

В российских вузах учатся около 1,5 тысячи иорданцев, а в Иордании часто проходят гастроли ведущих российских творческих коллективов, уточняет сайт «Банки.ру».

Православные паломники из России посещают расположенные в Иордании святыни, в первую очередь — место крещения Иисуса Христа на реке Иордан.

По данным АТОР, теперь россияне могут находиться в Иордании без визы до 30 дней. Общее проведенное время в стране за год не должно превышать 90 дней.



Раньше россияне могли получить визу по прибытии в аэропорты Иордании. Ее стоимость составляла 40 иорданских динаров (примерно $56).