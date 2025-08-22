ЦОК ОК Общая 21.08 Мобильная
👩‍🏫 В России создадут комиссии по защите чести и достоинства учителей

По поручению Мишустина Минпросвещение разработает инструменты для защиты педагогов.

Минпросвещения и Госдума работают над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов.

«По поручению председателя Правительства РФ мы вместе с Государственной Думой работаем над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей», — сказал Кравцов.

По его словам, такая мера даст новые инструменты для реальной защиты педагогов, поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах.

Также сформируют совет по обеспечению интересов педагогов под руководством главы Минпросвещения, куда все учителя смогут обращаться по любым вопросам, добавил Кравцов.

  • Ирина

    Минпросвещения и Госдума работают над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей.

    Про реестр забыли. Обязательно нужен реестр

