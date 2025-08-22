👩🏫 В России создадут комиссии по защите чести и достоинства учителей
Минпросвещения и Госдума работают над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов.
«По поручению председателя Правительства РФ мы вместе с Государственной Думой работаем над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей», — сказал Кравцов.
По его словам, такая мера даст новые инструменты для реальной защиты педагогов, поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах.
Также сформируют совет по обеспечению интересов педагогов под руководством главы Минпросвещения, куда все учителя смогут обращаться по любым вопросам, добавил Кравцов.
Про реестр забыли. Обязательно нужен реестр