📅 До 25 августа 2025 нужно сдать отчетность

Понедельник – крайний срок для отправки отчетности. А для уплаты налогов в рамках ЕНП есть время до 28 августа.

ИП и юрлицам нужно на следующей неделе представить отчеты и заплатить налоги, напоминает УФНС.

До 25 августа нужно отправить:

персонифицированные сведения о физлицах — за июль 2025 года (код периода «07»);

уведомление по страховым взносам — за июль 2025 (код периода «33/01»);

уведомление по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 августа 2025 года (код периода «33/02»).

Кроме того, нужно представить декларацию по налогу на прибыль, исчисляемому по фактически полученной прибыли, декларацию НДПИ за июль и декларацию по акцизам.

А до 28 августа 2025 года нужно оплатить:

1/3 суммы НДС — за второй квартал 2025 года;

НПД самозанятых — за июль 2025;

страховые взносы — за июль 2025;

НДФЛ — с выплат с 1 по 22 августа 2025;

налог на прибыль — за июль 2025 года.

Бизнес на АУСН платит налог за июль.

Налоговики напоминают, что в связи с введением прогрессивной шкалы НДФЛ нужно в уведомлении указывать новые КБК. Если есть районные коэффициенты, КБК пишут раздельно для зарплаты и надбавок. Для РК и надбавок КБК такие:

182 1 01 02210 01 1000 110 – для части налоговой базы не более 5 млн рублей в год;

182 1 01 02230 01 1000 110 – для налоговой базы свыше 5 млн.

Основная зарплата облагается по пятиступенчатой шкале, и в уведомлении ставят соответствующие КБК.

