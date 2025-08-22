📅 До 25 августа 2025 нужно сдать отчетность
ИП и юрлицам нужно на следующей неделе представить отчеты и заплатить налоги, напоминает УФНС.
До 25 августа нужно отправить:
персонифицированные сведения о физлицах — за июль 2025 года (код периода «07»);
уведомление по страховым взносам — за июль 2025 (код периода «33/01»);
уведомление по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 августа 2025 года (код периода «33/02»).
Кроме того, нужно представить декларацию по налогу на прибыль, исчисляемому по фактически полученной прибыли, декларацию НДПИ за июль и декларацию по акцизам.
А до 28 августа 2025 года нужно оплатить:
1/3 суммы НДС — за второй квартал 2025 года;
НПД самозанятых — за июль 2025;
страховые взносы — за июль 2025;
НДФЛ — с выплат с 1 по 22 августа 2025;
налог на прибыль — за июль 2025 года.
Бизнес на АУСН платит налог за июль.
Налоговики напоминают, что в связи с введением прогрессивной шкалы НДФЛ нужно в уведомлении указывать новые КБК. Если есть районные коэффициенты, КБК пишут раздельно для зарплаты и надбавок. Для РК и надбавок КБК такие:
182 1 01 02210 01 1000 110 – для части налоговой базы не более 5 млн рублей в год;
182 1 01 02230 01 1000 110 – для налоговой базы свыше 5 млн.
Основная зарплата облагается по пятиступенчатой шкале, и в уведомлении ставят соответствующие КБК.
