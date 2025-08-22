ЦОК ОК Общая 21.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Новые правила маркировки и перевозки с 1 сентября →
УСН

ФНС назвала условия получения на УСН вычета за покупку ККТ

Вычет дадут за 2024 или 2025 год бизнесу из новых регионов России. Кассу нужно зарегистрировать до конца 2025 года.

ФНС напомнила, как налогоплательщики из новых субъектов РФ с 1 января 2025 могут получить налоговый вычет в размере до 28 тыс. рублей на покупку одного экземпляра ККТ, фискального накопителя или ПО и услуг по установке.

Условия такие:

  • место нахождения организации/ИП на дату регистрации ККТ – ДНР, ЛНР, Запорожская или Херсонская область;

  • ККТ должна быть включена в реестр контрольно-кассовой техники, зарегистрирована в налоговой до 31.12.2025 и применяться в этих регионах;

  • налогоплательщик должен применять УСН или ПСН.

Вычет можно будет применить за налоговый период 2024 или 2025 года по выбору налогоплательщика, уточнили налоговики.

Подробнее о том, как регистрировать ККТ и работать с онлайн-кассами, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С». Вы научитесь вести учет на спецрежиме, рассчитывать налоги, составлять отчетность. Мы обновили программу и добавили уроки по расчету среднего заработка, расчетам с персоналом, оформлению кассовых чеков, учету мигрантов и ЭДО с 1 сентября 2025 года.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 69% за 4 900 руб. вместо 15 950 руб.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».

Автор

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум