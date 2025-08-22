ФНС назвала условия получения на УСН вычета за покупку ККТ

Вычет дадут за 2024 или 2025 год бизнесу из новых регионов России. Кассу нужно зарегистрировать до конца 2025 года.

ФНС напомнила, как налогоплательщики из новых субъектов РФ с 1 января 2025 могут получить налоговый вычет в размере до 28 тыс. рублей на покупку одного экземпляра ККТ, фискального накопителя или ПО и услуг по установке.

Условия такие:

место нахождения организации/ИП на дату регистрации ККТ – ДНР, ЛНР, Запорожская или Херсонская область;

ККТ должна быть включена в реестр контрольно-кассовой техники, зарегистрирована в налоговой до 31.12.2025 и применяться в этих регионах;

налогоплательщик должен применять УСН или ПСН.

Вычет можно будет применить за налоговый период 2024 или 2025 года по выбору налогоплательщика, уточнили налоговики.

