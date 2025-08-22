ФНС назвала условия получения на УСН вычета за покупку ККТ
ФНС напомнила, как налогоплательщики из новых субъектов РФ с 1 января 2025 могут получить налоговый вычет в размере до 28 тыс. рублей на покупку одного экземпляра ККТ, фискального накопителя или ПО и услуг по установке.
Условия такие:
место нахождения организации/ИП на дату регистрации ККТ – ДНР, ЛНР, Запорожская или Херсонская область;
ККТ должна быть включена в реестр контрольно-кассовой техники, зарегистрирована в налоговой до 31.12.2025 и применяться в этих регионах;
налогоплательщик должен применять УСН или ПСН.
Вычет можно будет применить за налоговый период 2024 или 2025 года по выбору налогоплательщика, уточнили налоговики.
