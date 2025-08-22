ФНС: на базе УПД можно составить отдельно счет-фактуру и первичный документ, а также вместе счет-фактуру + первичный

Представленные отдельно счет-фактуру и акт выполненных работ можно принимать в новом формате документа.

В чате ФНС налоговики продолжают отвечать на вопросы о переходе на УПД с 2026 года.

В ответ на вопрос пользователя объяснили: если пришлют счет-фактуру и акт отдельно, то принимать такие документы можно.

«Приказ ФНС от 19.12.2023 № 970 позволяет составить отдельно счет-фактуру, первичный документ, а также счет-фактуру и первичный документ», — указали налоговики.

Любой из описанных вариантов использования формата, утвержденного данным приказом, можно отправить контрагенту сейчас и после 1 января 2026.

Те, кто оформлял акты на бумаге, могут также продолжать подавать их на бумаге, уточнили инспекторы.

