😡 Селлеры возмущены: Wildberries массово внедряет платную доставку товаров

При добавлении товара в корзину на Wildberries меняется его цена: в карточке она меньше. Так маркетплейс делает накрутку за доставку, причем эту услугу не отражают в чеке.

Маркетплейс Wildberries стал активно брать с клиентов деньги за доставку до пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Дополнительный платеж не зависит от процента выкупа товаров.

В июле 2025 года в телеграм-чатах продавцы маркетплейсов начали жаловаться, что цена товаров увеличивается при добавлении их в корзину. В карточке отображается меньшая стоимость. Причем в чеке нет отдельной позиции, которая показывала бы, что покупатель платит за доставку своего заказа. Об этом пишут «Ведомости».

«В чеке клиент видит завышение цены товара, а в случае отказа [от выкупа] наблюдает списания с баланса/карты, при этом списания могут осуществляться не одномоментно», — пишут в телеграм-чатах.

Фактически накрутку за доставку просто включают в итоговую стоимость. Селлеры считают, что это плохо сказывается на количестве заказов.