У кассового чека будут новые обязательные реквизиты с 1 сентября 2025 года
С 1 сентября 2025 года начнет действовать приказ ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@. Этот документ устанавливает новые обязательные и дополнительные реквизиты кассового чека.
Изменения коснутся пользователей ККТ, которые работают с маркированным товаром. При продаже таких позиций в уведомление о реализации нужно включать тег 1011 — «Часовая зона» и тег 2040 — «Номер ФД кассового чека (чека коррекции)».
Если товар с маркировкой был оплачен через интернет, то в уведомлении о выбытии позиции и в кассовом чеке нужно указать новый тег 1125 — «Признак расчета в "Интернет"».
«Эти изменения направлены на повышение прозрачности расчетов и учета маркированных товаров. Также нововведения коснутся учета безналичных платежей», — сказано на сайте ФНС.
Дополнительные реквизиты будут в чеках, связанных с безналичными расчетами. Добавлять их или нет — остается на усмотрение пользователей кассы. Это следующие реквизиты:
тег 1235 — «Сведения об оплате безналичными»;
тег 1082 — «Сумма оплаты безналичными»;
тег 1236 — «Признак способа оплаты безналичными»;
тег 1237 — «Идентификаторы безналичной оплаты»;
тег 1238 — «Дополнительные сведения о безналичной оплате».
