У кассового чека будут новые обязательные реквизиты с 1 сентября 2025 года

Продавцы, которые работают с маркированным товаром, должны указывать новые обязательные теги в уведомлении о реализации.

С 1 сентября 2025 года начнет действовать приказ ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@. Этот документ устанавливает новые обязательные и дополнительные реквизиты кассового чека.

Изменения коснутся пользователей ККТ, которые работают с маркированным товаром. При продаже таких позиций в уведомление о реализации нужно включать тег 1011 — «Часовая зона» и тег 2040 — «Номер ФД кассового чека (чека коррекции)».

Если товар с маркировкой был оплачен через интернет, то в уведомлении о выбытии позиции и в кассовом чеке нужно указать новый тег 1125 — «Признак расчета в "Интернет"».

«Эти изменения направлены на повышение прозрачности расчетов и учета маркированных товаров. Также нововведения коснутся учета безналичных платежей», — сказано на сайте ФНС.

Дополнительные реквизиты будут в чеках, связанных с безналичными расчетами. Добавлять их или нет — остается на усмотрение пользователей кассы. Это следующие реквизиты: