💲 Аксаков: комфортный для России курс — 100 рублей за доллар

Экономисты считают, что высокий курс доллара принесет больше плюсов российской экономике. Так отечественные товары смогли бы активно конкурировать с импортными.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что наиболее комфортный для России курс — это 100 рублей за доллар.

В январе-июле 2025 года реальный эффективный курс рубля вырос на 28,2%.

«Тот курс, который закрепился сейчас, нам даже не очень выгоден. Лучше бы, чтобы рубль был послабее», — заявил Анатолий Аксаков.

Также он добавил, что более высокий курс доллара дал бы отечественным товарам возможность более активно конкурировать с импортными.

Недавно мы писали, что правительство обнулило нормативы по продаже валютной выручки экспортерами. Требование о репатриации выручки по внешнеторговым контрактам действовало с октября 2023 года.

Такое решение связано с тем, что рубль укрепился достаточно, поэтому у государства больше нет смысла накапливать валютные резервы.

На 22 августа 2025 года официальный курс доллара, установленный Центробанком, составляет 80,25 рубля.

За динамикой на валютном рынке удобно следить с помощью инструмента от «Клерка».