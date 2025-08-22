Сбер выплатил рекордные дивиденды: инвесторы получили 786 млрд рублей

Государство получило 393 млрд рублей, а остальные деньги направили физическим и юридическим лицам, у которых есть акции Сбербанка.

Инвесторы получили от Сбербанка 786,9 млрд рублей за 2024 год. Эта сумма дивидендов стала рекордной в истории банка.

На одну обыкновенную и привилегированную акцию пришлось 34,84 рубля. Сбер направил на выплату дивидендов 50% чистой прибыли, как и предусматривает политика организации.

«Выплачиваемые нами рекордные дивиденды подтверждают ожидания акционеров, укрепляя их доверие и интерес к акциям Сбера», — сказал финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

Государство получило 393,46 млрд рублей как контролирующий акционер Сбербанка. Вторую половину суммы банк перевел 2 млн физических и юридических лиц.

32% инвесторов будут реинвестировать полученные дивиденды в акции Сбера. В июле 2025 года доля ценных бумаг банка в инвестиционных портфелях выросла до 38,4%.