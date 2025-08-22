Каждая вторая работница не хочет уходить в декрет

55% россиянок не уходят в декрет или выходят на работу раньше срока. Такие данные получила компания Level Group в ходе опроса более 1,2 тыс. человек из городов-миллионников РФ.

17% из тех, кто остается на работе, назвали причиной финансы. 83% россиянок заявили о желании самореализоваться и продолжить карьеру.

41% женщин в декрете поменяли место работы. 16% перешли в другую компанию на ту же позицию, а 10% — на позицию выше.

34% россиянок осознанно уходят в декрет, достигнув определенного этапа в карьере. 10% делают это в самом начале карьеры.

12% опрошенных рассказали, что именно после выхода в декрет решили кардинально поменять сферу деятельности.

Декретный отпуск — идеальное время, чтобы подвести промежуточные итоги и наметить дальнейшие шаги развития карьеры. 55% женщин считают, что баланс между материнством и работой возможен, и поэтому готовы планировать декрет на любом этапе карьерного трека, подчеркнула HR-директор Level Group Валентина Романова.