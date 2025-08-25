Маркетплейсы добровольно до 1 октября 2026 внедрят требования нового закона

По закону о платформенной экономике у площадок появились новые обязательства перед продавцами. Маркетплейсы уже начали выполнять требования.

Популярные интернет-площадки заявили о готовности до осени 2026 внедрять новые требования закона о платформенной экономике — от 31.07.2025 № 289-ФЗ. Об этом сообщил глава Минэкономики Максим Решетников.

«Есть договоренности, что платформы готовы многие вещи брать пока в добровольном режиме, не дожидаясь введения закона», — сказал Решетников.

Он напомнил, что законом ввели три важных для селлеров момента:

четкие правила изменения оферты и уведомления об этом за 45 дней;

механизм обязательного досудебного обжалования решений маркетплейса;

запреты без согласия продавца на скидки за его счет.

«Точно не все вопросы решили, но сам факт введения этой регулировки показал, что платформы стали гораздо более внимательны», — заключил Решетников.

Минэкономики продолжает работать над вступлением в силу нового закона о платформенной экономике с 1 октября 2026 года. Отсрочка нужна для того, чтобы маркетплейсы подготовились и адаптировали нормативную базу к изменениям.