Для ПВЗ могут создать отдельный ОКВЭД

Чтобы защитить владельцев ПВЗ от предстоящей реформы по УСН в торговле, представители рынка хотят ввести для таких предпринимателей собственный ОКВЭД.

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) предложила ФНС и Минэкономразвития ввести отдельные коды ОКВЭД для пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

В ответ замдиректора департамента секторов экономики Минэка Владислав Кудашов сообщил о готовности в установленном порядке рассмотреть предложение. Также он напомнил, что внести изменения в ОКВЭД можно только на основании нужной нормативно-правовой базы. Пока что законопроект об этом на рассмотрение не поступал. Об этом пишут «Ведомости».

Новые ОКВЭД понадобилось ввести из-за поручения президента Владимира Путина. До 1 декабря 2025 года власти должны внести предложения по реформированию УСН в торговле. Если для владельцев ПВЗ отменят упрощенку, то они будут обязаны применять общую систему и платить НДС в размере 20%.