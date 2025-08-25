Законопроект о ежегодной выплате к 1 сентября внесут в Госдуму

На школьников предлагается выплачивать по 28,7 тыс., на студентов – от 14,3 тыс. до 21,5 тыс. рублей.

Депутаты от СРЗП внесут в Госдуму законопроект о ежегодной выплате семьям с детьми к 1 сентября.

«Предлагается осуществлять ежегодную выплату перед началом учебного года семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего и высшего образования, реализуемым в Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Один из авторов инициативы депутат Сергей Миронов пояснил, что затраты семей на сбор детей в школу, колледжи и высшие учебные заведения нередко составляют значительную часть ежемесячного семейного бюджета.

«Предлагаю предоставить семьям с детьми ежегодную выплату к 1 сентября. На каждого школьника в возрасте от 6 до 18 лет – по 28,7 тысячи рублей. Студентам вузов и техникумов – от 14,3 тысяч до 21,5 тысячи рублей. Детям из малоимущих семьей – по 43 тысячи рублей. Ежегодная выплата на одного ребенка-инвалида в возрасте от 6 до 23 лет должна составить 50,2 тысячи рублей и 21,5 тысячи рублей – до наступления 28-летнего возраста», — уточнил депутат.

По его данным, за последний год стоимость ученического набора к первому сентября выросла на 30%-35%. Подорожала одежда и канцелярские товары. Например, пластилин – на 69%, а акварель – на 48%.

«Средняя цена школьного набора сегодня составляет 28,7 тысячи рублей. Для мальчиков в него входит 9 и для девочек 11 предметов одежды. Сюда же надо добавить учебные пособия и канцелярские товары», — считает Миронов.

Он добавил, что что в течение года у родителей будут дополнительные траты, поэтому предлагает государству взять на себя расходы на подготовку детей к 1 сентября.

Сейчас для семей с детьми-школьниками действует несколько мер господдержки.