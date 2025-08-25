Кабмин упростил подключение малого и среднего бизнеса к электросетям

Предпринимателям больше не придется сдавать подписанный бумажный договор в сетевую компанию. Достаточно в электронном виде подать заявку и оплатить счет.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 20 августа 2025 года №1246. Согласно документу, предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе гостиницы, торговые центры, офисы, смогу присоединиться к электросетям без оформления бумажного договора.

Изменения затронут потребителей электроэнергии, которым для подключения объектов нужны мощности от 150 кВт до 670 кВт включительно.

Пока что предпринимателям нужно возвращать в сетевую организацию подписанные документы, которые оформляют при присоединении. Из-за этого информация дублировалась, а времени на ее обработку тратили больше.

«Теперь таким заявителям, для того чтобы получить услугу по техприсоединению к электрическим сетям, необходимо лишь подать заявку в электронном виде и оплатить выставляемый электросетевой организацией счет – договор будет считаться заключенным с момента оплаты счета», — сказано на сайте кабмина.

Все документы сетевая компания сама загрузит в личный кабинет заявителя на портале Госуслуг или на своем сайте. Подписания со стороны заявителя не требуется.