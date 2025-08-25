Совместителю придется болеть сразу на обеих работах, иначе пособие не дадут

СФР разъяснил, что оплата больничного – это компенсация потери заработка. Если человек работает и получает зарплату – компенсировать нечего.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают, как оформлять больничные для внешних совместителей.

Бухгалтер рассказала, как делали в компании: внешним совместителям пособие не начисляли и не платили, ставили рабочие дни, а в СФР отправляли отказ от выплаты с формулировкой «продолжал работать удаленно».

«Сегодня в новостях наткнулась на письмо от СФР от 04.08.2025, согласно которому работнику откажут в выплате пособия по основному месту работы, если он продолжал трудиться дистанционно по совместительству. Кто-нибудь уже сталкивался с таким, чтобы СФР отказал в выплате по основному месту работы из-за дистанционки по совместительству?», — спросила она коллег.

Оказалось, с отказами Соцфонда уже сталкивались.

«Мне, как работнику, отказали в выплате больничного по основному ЮЛ, так как по совместительству больничный не проводили из-за дистанционки в начале 2024 года. Пришлось проводить б/л везде. Аргументировал СФР тем, что оплата больничного это компенсация потери заработка, а раз работал компенсировать нечего», — ответили в чате.

Также разъяснили, как оформлять больничный совместителю.

«Если внешний совместимость проработал больше 2х лет, то ему положено пособие. Если же нет, то оплачивается по основному месту работы, и вы отправляете отказ в связи с тем, что он отработал меньше 2х лет. У себя проводите больничный в программе, 3 дня выплаты работодателю тоже проводите», — посоветовала участница обсуждения.

Больничный по БиР тоже нужно проводить по обоим местам работы.

А если сотрудник все-таки работает удаленно во время больничного, это решается начислением премии или облагаемой матпомощи, считают бухгалтеры.

Что делать в ситуации, когда совместитель хочет работать на больничном, читайте в нашем разборе.