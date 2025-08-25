Госдума может совсем запретить продажу вейпов. Законопроект рассмотрят в течение двух месяцев.

Депутаты в течение ближайших двух месяцев рассмотрят законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

«Абсолютное большинство депутатов поддерживает полный запрет продажи вейпов», — написал он.

По словам Володина, с просьбой о запрете вейпов к Президенту обратился губернатор Нижегородской области. Такие же предложения были от руководителей других регионов, родителей и учителей.

Он напомнил о проведенном опросе, в ходе которого 74% участников поддержали полный запрет продажи вейпов.

С 2023 года запрещена продажа электронных устройств для курения несовершеннолетним, увеличены штрафы и введена уголовная ответственность за неоднократное нарушение. Но этих мер недостаточно, считает Володин.

Он рассчитывает на принятие законопроекта и напоминает, что вейпы и электронные сигареты наносят вред здоровью и могут привести к тяжелым заболеваниям.