Банки Армении начали запрашивать информацию о российских клиентах

Клиенты банков Армении начали получать запросы о налоговом резидентстве. Информация нужна, чтобы начать автоматический обмен сведениями с ФНС России.

Брокерские компании и банки Армении стали активно собирать данные россиян для первого автообмена с ФНС. В основном организации интересуются информацией о налоговом резидентстве клиентов.

Ожидается, что автоматический обмен информацией между банками Армении и ФНС начнется уже в 2025 году. В 2023 году Армения ратифицировала соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией.

В 2016 году к договору присоединилась Россия и начала обмен в 2018 году. 31 декабря 2024 года ФНС утвердила список стран для автоматического обмена, в него вошла Армения.

Эта страна стала наиболее популярной для открытия зарубежных счетов, пишет РБК. Чтобы не попасть на штрафы, банки должны определять налоговое резидентство клиентов. Резидентами в РФ и Армении признают тех, кто не меньше 183 дней в году находится в стране.

Клиенты армянских банков уже начали получать запросы о резидентстве. Если информацию не предоставить, обслуживание счетов приостановят. Такие сообщения приходят не только владельцам личных счетов, но и бенефициарам компаний, а также контролирующим лицам.