ФНС готовит документы для взыскания налоговой задолженности без суда

С 1 ноября 2025 налоговые долги физлиц будут списывать во внесудебном порядке. Для этого налоговая разработала формы документов.

Налоговая разработала формы документов для принудительного взыскания с физлиц налоговых долгов. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.

Согласно закону от 31.07.2025 № 287-ФЗ , с 1 ноября 2025 года установлен внесудебный порядок взыскания с физлиц обязательных налоговых платежей. Через суд будут взыскивать только долги, по которым у человека есть возражения по поводу законности и обоснованности предъявленных требований.

В связи с этим ФНС разработала формы:

уведомления о несогласии с решением вышестоящего налогового органа по жалобе на действия налоговиков по исчислению суммы налога, указанной в налоговом уведомлении;

ходатайства о восстановлении пропущенного срока на представление уведомления о несогласии с решением вышестоящего налогового органа по жалобе на действия налоговой по расчету налога, указанной в налоговом уведомлении;

ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы в отношении сумм налогов, указанных в налоговом уведомлении;

решения о восстановлении (об отказе в восстановлении) пропущенного срока на представление уведомления о несогласии с решением вышестоящего налогового органа по жалобе на действия налогового органа по исчислению суммы соответствующего налога, указанной в налоговом уведомлении;

решения о восстановлении (об отказе в восстановлении) пропущенного срока на подачу жалобы в отношении сумм налогов, указанных в налоговом уведомлении.

Также подготовили порядок заполнения форм и форматы для их отправки.

Предполагается, что новые формы вступят в силу с 1 ноября 2025 года.