ФНС готовит документы для взыскания налоговой задолженности без суда
Налоговая разработала формы документов для принудительного взыскания с физлиц налоговых долгов. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.
Согласно закону от 31.07.2025 № 287-ФЗ , с 1 ноября 2025 года установлен внесудебный порядок взыскания с физлиц обязательных налоговых платежей. Через суд будут взыскивать только долги, по которым у человека есть возражения по поводу законности и обоснованности предъявленных требований.
В связи с этим ФНС разработала формы:
уведомления о несогласии с решением вышестоящего налогового органа по жалобе на действия налоговиков по исчислению суммы налога, указанной в налоговом уведомлении;
ходатайства о восстановлении пропущенного срока на представление уведомления о несогласии с решением вышестоящего налогового органа по жалобе на действия налоговой по расчету налога, указанной в налоговом уведомлении;
ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы в отношении сумм налогов, указанных в налоговом уведомлении;
решения о восстановлении (об отказе в восстановлении) пропущенного срока на представление уведомления о несогласии с решением вышестоящего налогового органа по жалобе на действия налогового органа по исчислению суммы соответствующего налога, указанной в налоговом уведомлении;
решения о восстановлении (об отказе в восстановлении) пропущенного срока на подачу жалобы в отношении сумм налогов, указанных в налоговом уведомлении.
Также подготовили порядок заполнения форм и форматы для их отправки.
Предполагается, что новые формы вступят в силу с 1 ноября 2025 года.
Начать дискуссию