ЦОК ОК МП 25.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Сложности и боли учета в торговле →
Налоги, взносы, пошлины

ФНС готовит документы для взыскания налоговой задолженности без суда

С 1 ноября 2025 налоговые долги физлиц будут списывать во внесудебном порядке. Для этого налоговая разработала формы документов.

Налоговая разработала формы документов для принудительного взыскания с физлиц налоговых долгов. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.

Согласно закону от 31.07.2025 № 287-ФЗ , с 1 ноября 2025 года установлен внесудебный порядок взыскания с физлиц обязательных налоговых платежей. Через суд будут взыскивать только долги, по которым у человека есть возражения по поводу законности и обоснованности предъявленных требований.

В связи с этим ФНС разработала формы:

  • уведомления о несогласии с решением вышестоящего налогового органа по жалобе на действия налоговиков по исчислению суммы налога, указанной в налоговом уведомлении;

  • ходатайства о восстановлении пропущенного срока на представление уведомления о несогласии с решением вышестоящего налогового органа по жалобе на действия налоговой по расчету налога, указанной в налоговом уведомлении;

  • ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы в отношении сумм налогов, указанных в налоговом уведомлении;

  • решения о восстановлении (об отказе в восстановлении) пропущенного срока на представление уведомления о несогласии с решением вышестоящего налогового органа по жалобе на действия налогового органа по исчислению суммы соответствующего налога, указанной в налоговом уведомлении;

  • решения о восстановлении (об отказе в восстановлении) пропущенного срока на подачу жалобы в отношении сумм налогов, указанных в налоговом уведомлении.

Также подготовили порядок заполнения форм и форматы для их отправки.  

Предполагается, что новые формы вступят в силу с 1 ноября 2025 года.

Автор

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум