В системе страхования вкладов появятся банки, которые работают только бизнесом
С 2026 года Центробанк распространит систему страхования вкладов на кредитные организации, которые работают только с депозитами компаний и ИП.
«Это позволит защитить размещенные в таких банках средства МСП и иных социально ориентированных ЮЛ, а также средства ИП в пределах общего лимита страхового возмещения (сейчас это 1,4 млн руб.)», — сказано в докладе «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора: текущий статус и новые задачи».
В систему страхования банки будут добавлять на основании лицензии, а также исключаться из нее при отзыве лицензии.
Законопроект Центробанка внесут в Госдуму в 2025 году. Регулятор ожидает, что он вступит в силу в 2026 году.
