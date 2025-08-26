В системе страхования вкладов появятся банки, которые работают только бизнесом

Центробанк хочет, чтобы с 2026 года банки, которые привлекают только вклады юрлиц и ИП, тоже входили в систему страхования.

С 2026 года Центробанк распространит систему страхования вкладов на кредитные организации, которые работают только с депозитами компаний и ИП.

«Это позволит защитить размещенные в таких банках средства МСП и иных социально ориентированных ЮЛ, а также средства ИП в пределах общего лимита страхового возмещения (сейчас это 1,4 млн руб.)», — сказано в докладе «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора: текущий статус и новые задачи».

В систему страхования банки будут добавлять на основании лицензии, а также исключаться из нее при отзыве лицензии.

Законопроект Центробанка внесут в Госдуму в 2025 году. Регулятор ожидает, что он вступит в силу в 2026 году.