При разных ставках НДС раздельный учет не ведется

Раздельный учет по НДС ведется тогда, когда часть операций НДС не облагается.

При торговле, например, медицинскими изделиями часть товаров может не облагаться НДС, часть – облагаться НДС по ставке 10%, остальные – по общей ставке 20%. В этом случае раздельный учет вести не нужно, объясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Раздельный учет по НДС ведется тогда, когда часть операций НДС не облагается. А при ставках 10% и 20% раздельный учет не ведется.

