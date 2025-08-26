Работодатель платит суточные при разъездной работе, даже если сам оплачивает жилье

Для разъездной работы, в полевых условиях и экспедиций работодатель возмещает дополнительные расходы, связанные со служебными поездками.

Роструд уточнил порядок выплаты суточных сотруднику, работающему в разных городах (разъездной характер работы), которому работодатель оплачивает жилье самостоятельно.

В этом случае работодатель обязан выплачивать суточные, ответил Роструд.

Это предусмотрено в ч. 1 ст. 168.1 ТК: сотрудникам, постоянная работа которых проходит в пути или имеет разъездной характер, а также трудящимся в полевых условиях или участвующим в работах экспедиционного характера, работодатель возмещает связанные со служебными поездками дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные, полевое довольствие).