🧸 Программу компенсации 50% затрат на оборудование для маркировки игрушек продлили до 1 декабря 2025

«Честный знак» предлагает 4 типовых комплекта оборудования, бизнес может выбрать один из них.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) продлил до 1 декабря 2025 года программу поддержки для производителей детских игрушек. В рамках программы компенсируют 50% затрат на оборудование для маркировки.

«С 1 сентября маркировка игрушек становится обязательной после завершения пилотного проекта. Мы приняли решение продлить поддержку производителей», — заявила руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова.

Производители могут выбрать один из четырех типовых комплектов оборудования. Они уже настроены, сторонние специалисты не понадобятся, добавила она. Также на сайте «Честного знака» есть рекомендации для подбора и подключения готовых технических решений для МСП.

Участвовать в программе поддержки может малый и средний бизнес. Для этого нужен сертификат качества или декларация соответствия на продукцию в категории «Игры и игрушки для детей». Также производитель должен быть зарегистрирован в системе «Честный знак».

Ранее программа действовала до 1 сентября 2025 года.