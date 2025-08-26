Миронов предложил ввести обязательную индексацию зарплаты. В частных компаниях тоже

Предполагается, что размер индексации будет соответствовать официальному уровню инфляции за предыдущий квартал, а не год.

Депутат Сергей Миронов предлагает ввести обязательную ежеквартальную индексацию зарплаты в государственных и частных компаниях. Соответствующее обращение он направил главе Правительства Михаилу Мишустину.

«В целях обеспечения баланса между динамикой заработной платы и инфляцией предлагается внести изменения в ТК, установив обязательную ежеквартальную индексацию заработной платы для всех работодателей, включая государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также организации частного сектора», — говорится в документе.

Миронов добавил, что размер индексации должен соответствовать официальному уровню инфляции за предыдущий квартал.

«Чаще всего на ежегодной основе индексация проводится в бюджетной сфере, но даже там ее размер не всегда поспевает за ростом цен», – пояснил депутат.

Он добавил, что сейчас зарплату от 22,4 тыс. до 40 тыс. рублей в месяц получают 15,2% работников, а в размере от 40 до 60 тысяч — 20% работающих россиян.

Но при нынешних ценах на продукты питания, лекарства, проезд в общественном транспорте минимальный размер оплаты труда должен быть никак не меньше 60 тысяч рублей, уверен Миронов.

