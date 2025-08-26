👌 Самозанятые репетиторы могут работать без лицензии и кассы. А договор иногда может быть устным

Налоговая рассказала о правилах работы при режиме НПД. Письменный договор нужно заключать с юрлицами, а с физлицами – если сумма больше 10 тыс. рублей.

Самозанятые репетиторы не используют в работе ККТ, не подают налоговую декларацию и могут работать без лицензии на образовательную деятельность, сообщило региональное УФНС.

Обычно самозанятый заключает с клиентом договор возмездного оказания услуг. Это можно сделать в письменной или устной форме.

Договор в простой письменной форме заключают при работе:

с юрлицами;

физлицами, если сумма вознаграждения репетитора больше 10 тысяч рублей.

В остальных случаях допустимо заключение устного договора.

«Факт заключения договора в устной форме подтверждается уплатой заказчику соответствующей суммы за оказанные услуги», — уточнили налоговики.

Принимать платежи можно в наличной или безналичной форме. Прием оплаты подтверждается оформлением чека в мобильном приложении «Мой налог». Оформить расчет можно через уполномоченного оператора электронной площадки или уполномоченную кредитную организацию.

Чек передают заказчику в момент расчета наличными или переводом. Для этого в графе «Новая продажа» в приложении «Мой налог» указывают сумму, наименование услуги и дату расчетов. При других формах денежных расчетов в безналичном порядке чек нужно сформировать не позднее девятого числа месяца, следующего за месяцем проведения расчетов.

За нарушение порядка или сроков передачи в налоговую сведений о расчетах оштрафуют на 20% от суммы расчета, за повторное нарушение в течение шести месяцев – в размере суммы расчета.

Передать чек клиенту можно как в бумажном, так и в электронном виде, направив документ на адрес электронной почты либо обеспечив возможность считать QR-код.

Налоговая рассчитает сумму налога к уплате и до 12 числа следующего месяца сообщит налогоплательщику. НПД нужно заплатить не позднее 28 числа следующего месяца.