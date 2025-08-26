Налоговики: физлицам нет смысла не показывать свои доходы от сделок продажи или дарения. Проверку «забывчивых» проведут и без декларации

За продажу недвижимости или получение ее по договорам дарения нужно было отчитаться до 30 апреля 2025 года. Однако не все это сделали. Инспекторы сами посчитают налог на основании информации из других госорганов.

Физлица, которые в 2024 году получили доходы от продажи недвижимости или стали ее собственниками по договорам дарения (не между близкими родственниками), должны были сдать до 30 апреля 2025 года декларации 3-НДФЛ.

Налоговики напомнили, что не показывать свои доходы не имеет смысла, поскольку НК разрешает инспекторам самостоятельно рассчитать НДФЛ. Это сделают на основании сведений от регистрирующих органов.

«Расчет НДФЛ при отсутствии декларации и документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика, производится налоговым органом с учетом установленного имущественного налогового вычета в размере 1 млн рублей при продаже жилых объектов недвижимости и 250 тыс. рублей — для иного имущества», — сказано на сайте ФНС.

Если не задекларировали доход, то налоговики проведут «бездекларационные» проверки. Например, в 2024 году по их результатам «забывчивым» жителям Московской области прислали более 41 тыс. расчетов за 2023 год с суммой налога к уплате в размере более 2,1 млрд рублей.

Чтобы уменьшить исчисленную сумму налога, такие люди стали представлять декларации по форме 3-НДФЛ, где указывали расходы, связанные с приобретением проданного имущества. Те, кому что-то подарили, доказывали близкородственную связь с дарителями.

Сотрудники УФНС по Московской области советуют не дожидаться акта проверки, а своевременно декларировать доходы. Сделать это можно в личном кабинете физлица на сайте ФНС.