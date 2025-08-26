Налоговики: физлицам нет смысла не показывать свои доходы от сделок продажи или дарения. Проверку «забывчивых» проведут и без декларации
Физлица, которые в 2024 году получили доходы от продажи недвижимости или стали ее собственниками по договорам дарения (не между близкими родственниками), должны были сдать до 30 апреля 2025 года декларации 3-НДФЛ.
Налоговики напомнили, что не показывать свои доходы не имеет смысла, поскольку НК разрешает инспекторам самостоятельно рассчитать НДФЛ. Это сделают на основании сведений от регистрирующих органов.
«Расчет НДФЛ при отсутствии декларации и документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика, производится налоговым органом с учетом установленного имущественного налогового вычета в размере 1 млн рублей при продаже жилых объектов недвижимости и 250 тыс. рублей — для иного имущества», — сказано на сайте ФНС.
Если не задекларировали доход, то налоговики проведут «бездекларационные» проверки. Например, в 2024 году по их результатам «забывчивым» жителям Московской области прислали более 41 тыс. расчетов за 2023 год с суммой налога к уплате в размере более 2,1 млрд рублей.
Чтобы уменьшить исчисленную сумму налога, такие люди стали представлять декларации по форме 3-НДФЛ, где указывали расходы, связанные с приобретением проданного имущества. Те, кому что-то подарили, доказывали близкородственную связь с дарителями.
Сотрудники УФНС по Московской области советуют не дожидаться акта проверки, а своевременно декларировать доходы. Сделать это можно в личном кабинете физлица на сайте ФНС.
ФНС может запросить у других гос. органов сведения о переходе права собственности на недвижимость, но не может посмотреть у себя же сведения о родстве участвующих в сделках дарения. Сложно 🙃