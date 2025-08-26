Самая популярная схема обмана перед 1 сентября 2025 – звонок из вуза

Жертвам звонят из «приемной комиссии» или «деканата». Еще одна распространенная схема – якобы блокировка электронного дневника.

Перед 1 сентября мошенники стали называть себя представителями вузов, сообщили в группе быстрого реагирования «Билайна».

«Звонок из приемной комиссии или деканата. Сначала абитуриенту или студенту звонит якобы представитель вуза и под тем или иным предлогом выманивает у него код из СМС. Далее с абонентом связывается "сотрудник Роскомнадзора, Росфинмониторинга или полиции" и сообщает: аферисты пытались взломать его аккаунты, но у них не получилось», — пояснили эксперты.

Жертве предлагают установить «приложение банка» якобы для защиты, но с его помощью мошенники создают виртуальную копию банковской карты клиента и бесконтактно выводят деньги.

Еще одна распространенная схема – уведомление о блокировке электронного дневника или доступа к образовательной платформе.

«Учащемуся приходит электронное письмо или сообщение в мессенджере: доступ к важному ресурсу приостановлен, перейдите по ссылке, чтобы его восстановить», — рассказали специалисты.

Но ссылка – фишинговая, так мошенники крадут персданные или выманивают у жертвы код к Госуслугам и банковскому приложению.

Также мошенники предлагают зарегистрироваться на образовательном ресурсе. Вместо ссылки на учебный портал при этом присылают фишинговую ссылку. Затем просят назвать код, включить демонстрацию экрана или запустить бота с авторизацией через Госуслуги.

Мы сообщали, что закрывать фишинговые сайты будет проще.