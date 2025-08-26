❗ ЦБ: банки должны раскрывать причину блокировки счетов. Он начинает следить

Кредитные организации должны сообщать клиентам о причинах блокировки счетов, карт и интернет-банкинга, а также рассказывать, что делать для восстановления обслуживания.

ЦБ выпустил информационное письмо от 26 августа 2025 года № ИН-01-59/98, в котором указал, что кредитные организации должны предоставлять клиентам информацию об основании блокировки операций по счетам и картам.

Также банки обязаны информировать клиентов, если им ограничили доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Например, через мобильное приложение.

«Клиенты банков <…> должны знать, на каком основании это произошло и что делать для восстановления обслуживания», — сказано на сайте ЦБ.

Регулятор отметил, что сейчас не все клиенты понимают, почему им заблокировали карту и как решить эту проблему.

Банк России начнет следить за тем, как кредитные организации соблюдают его рекомендации.