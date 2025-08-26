Бизнес сталкивается с уголовными делами после налоговой реструктуризации

Юристы предупреждают: компании теряют налоговую рассрочку из-за уголовных дел по ст. 199 УК РФ, хотя НК и письма ФНС гарантируют ее сохранение. Такая практика подрывает сам институт реструктуризации и ставит бизнес в правовую неопределенность.

Юристы отмечают, что такая практика противоречит разъяснениям ФНС и ставит под угрозу институт реструктуризации долгов:

Рассрочка по ст. 64 НК предоставляется на срок до трех лет при наличии залога, поручительства или банковской гарантии.

В письме ФНС от конца 2023 года указано: при действующей рассрочке материалы проверок не должны передаваться следствию, если налогоплательщик соблюдает условия .

На практике компании теряют рассрочку из-за уголовных дел по ст. 199 УК («уклонение от уплаты налогов»), что автоматически отменяет ранее согласованные договоренности.

За 2022-2023 годы более 3 тыс. компаний воспользовались рассрочкой, а только в 2024 году бизнес реструктурировал выплаты на 280,4 млрд руб.

Случаи отмены рассрочек фиксируются преимущественно в Москве и Подмосковье, что приводит к аресту счетов и фактической остановке деятельности организаций. Эффективных механизмов защиты у компаний пока нет: административное обжалование не приносит результата, судебная практика отсутствует.

По мнению экспертов, ситуация связана с несогласованностью между территориальными инспекциями и органами ФНС, отвечающими за управление долгом. Возможным решением называют введение процедуры обязательного согласования передачи материалов в правоохранительные органы.