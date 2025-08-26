Роструд: издавать приказы на отпуск не обязательно. Но предупреждать работника нужно только письменно

Работодатель может отказаться от бумажных приказов, но работников нужно уведомлять не по электронной почте, а под роспись.

Компания хочет отказаться от приказов на отпуск в бумажном виде и отражать все в графике отпусков, дополнив его графой «О времени начала отпуска уведомлен. Дата. Подпись».

«Вы вправе отказаться от приказов о предоставлении отпуска, поскольку их издание обязательным не является. О начале ежегодного оплачиваемого отпуска следует уведомлять работников письменно, а не по электронной почте», — ответил Роструд.

Эти нормы закреплены в ТК. Согласно ч. 2 ст. 123, график отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.

А о времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала (ч. 3 ст. 123 ТК).