Россиян стали реже увольнять, а число вакансий упало на 15%

Индекс безработицы в июне 2025 года составил минус 48 пунктов. Работодатели стараются сохранить штат, чем искать и обучать новых сотрудников.

ВЦИОМ провел исследование и выяснил, что индекс безработицы в июне 2025 года составил минус 48 пунктов, тогда как в мае был — минус 44.

Почти 70% россиян заявили, что не знают людей, которые в последнее время остались без работы. Об этом пишет «Коммерсант».

Гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков подтвердил такую тенденцию и добавил, что работодателям сейчас приходится на многое закрывать глаза, чтобы сохранить сотрудников.

«Я склонен закрыть глаза и как-то перевоспитывать сотрудника, и воздействовать на него, но не увольнять. Причина очень простая — дефицит кадров. То есть люди работают, набираются опыта, встраиваются в коллектив, и даже если они обладают посредственными человеческими качествами, замена всегда дороже», — сказал Третьяков.

С начала 2025 года число вакансий снизилось на 15%. Особенно это заметно в области управления персоналом, закупок и сельского хозяйства. Предприятия стараются не раздувать штат и оставлять только самых способных работников.

Около 65% компаний планируют сокращать расходы на персонал, из них половина хочет урезать социальные пакеты. По данным РСПП, треть работодателей назвали основной причиной сокращения кадровых расходов низкий спрос на продукцию и услуги. Около 30% респондентов пожаловались на нехватку оборотных средств.