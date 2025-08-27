💳 За владение большим количеством банковских карт россиян наказывать не будут

Следить за числом карт у людей будут банки. Ответственность для физлиц не предусмотрена.

Если у человека будет более 10 банковских карт – ему ничего не грозит, пояснили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

«Ответственность граждан не предусмотрена. Норма сформулирована как обязанность банка, а не самого человека», — сказали сотрудники аппарата.

Но россияне не смогут иметь более 10 карт в разных банках. Обязанность контролировать это закрепят за банками.

Ранее сообщалось, что россиянам запретят оформлять на себя более 10 банковских карт. Меру вводят для борьбы с дропперами, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои карты.