⚡️ Итоги дня: Совфед одобрил освящение банковских карт, юристы выступили против «адвокатской монополии», Собянин сделает в Москве больше пляжных мест, чем в Сочи

В Совете Федерации одобрили освящение банковских карт. По словам сенатора Епифановой, такая практика будет напоминать верующим, что даже в материальном аспекте жизни «лучше доверяться Богу».

Россиянам планируют запретить иметь более 10 банковских карт. Ограничение поможет в борьбе с дропперами — посредниками мошенников, которые передают им свои карты или электронные кошельки.

С 1 сентября 2025 года в России будет проводиться обязательное тестирование для оформления охотничьего билета. Экзамен введен с целью повысить уровень знаний и безопасности охотников.

С августа 2024 по август 2025 IT-специалисты, легально выявляющие уязвимости в программных продуктах (так называемые белые хакеры), направили свыше 6 тыс. отчетов.

Собрать ребенка в школу стоит уже больше 52 тыс. рублей, подсчитал ВЦИОМ. За год затраты на подготовку к учебному году взлетели на 18%, что в 2 раза выше официальной инфляции.

Samsung начнет предустанавливать госмессенджер MAX на все смартфоны и планшеты в России с 1 сентября 2025.

Юристы в отзывах на regulation.gov.ru раскритиковали законопроект Минюста об «адвокатской монополии». Ведомство предлагает с 2028 года разрешить представлять интересы в суде только обладателям адвокатского статуса.

Минздрав предложил сделать все бюджетные места медобразования целевыми. Кроме того, министерство хочет обязать медиков-целевиков платить компенсацию в трехкратном размере за отказ от отработки.

С 2026 года количество уроков иностранного языка в 5-7-х классах может сократиться на 1 час в неделю — такие изменения анонсировало Минпросвещения.

Собянин пообещал создать в Москве пляжных мест больше, чем в Сочи. На «Острове мечты» уже построен «целый пляжный город». Еще более крупный объект планируется возвести в Мневниковской пойме.

Певица Алла Пугачева может лишиться прав на товарные знаки «Алла» и «Алла Борисовна» в апреле 2026 года, если не продлит действие исключительного права на них.