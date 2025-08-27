❔ ФНС рассказала о профессиональных вычетах ИП в форме викторины. Правильно отвечают далеко не все

Предприниматели могут получить профессиональные налоговые вычеты в сумме фактических документально подтвержденных расходов. В некоторых случаях можно получить вычет без подтверждения.

Налоговики провели викторину, посвященную профвычетам ИП. В чате ФНС нужно было ответить на три вопроса:

имеет ли ИП право на профвычет при покупке помещения не только для жилья, но и для своей деятельности;

есть ли у ИП право на профвычет, если он не может документально подтвердить расходы;

имеет ли ИП, получивший авторское вознаграждение и не подтвердивший расходы, право на вычет.

На вопросы ответили около 4 700 человек. Правила получения профвычетов ИП знают не все.

Так, 60% участников знают, что у ИП есть право на вычет при покупке помещения только для деятельности:

Вопрос № 1

Второй и третий вопросы оказались еще сложнее. О том, что ИП имеет право на вычет в размере 20%, если расходы не подтверждены, знают лишь 37% опрошенных.

А о том, что профвычет по неподтвержденным расходам с авторского вознаграждения зависит от вида деятельности – только 27%.

Вопросы № 2 и № 3

Напомним: порядок получения профессиональных налоговых вычетов определен в ст. 221 НК.