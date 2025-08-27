Выходной для родителей 1 сентября хотят закрепить законодательно

Родителям школьников предлагается гарантировать один день неоплачиваемого отпуска 1 сентября. Такой межфракционный законопроект внесут в Госдуму.

«Проектом федерального закона предлагается закрепить в ч. 2 ст. 128 ТК новую категорию работников, которым работодатель обязан предоставить по письменному заявлению отпуск без сохранения заработной платы», — говорится в пояснительной записке.

К таким работникам предлагают отнести родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей) детей, обучающихся с первого по 11-й классы. Им будет гарантировано предоставление одного неоплачиваемого дня отпуска в связи с началом учебного года.

«Скоро 1 сентября, и родители, конечно же, хотят провести этот торжественный день вместе с детьми. Для этого они отпрашиваются с работы, берут отгул или день в счет отпуска. Но решение вопроса в конечном итоге остается за работодателем, который может и не отпустить сотрудника», — пояснил один из авторов инициативы депутат Сергей Миронов.

Он считает, что родители должны иметь законное право попросить день отпуска, чтобы проводить ребенка в школу и поддержать его. В случае принятия нашей инициативы, работодатели не смогут им в этом отказывать.