ЦОК КПП БСН 27.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как бухгалтеру вырасти до финансового директора →
Налоги, взносы, пошлины

📅 28 августа 2025 – крайний день уплаты налогов

Завтра будет последний день для уплаты налогов и взносов без штрафов.

Налоговая напомнила, что 28 августа – крайний срок для уплаты ряда налогов и взносов:

  • налог на прибыль:

    • второй ежемесячный авансовый платеж в III квартале (при поквартальной уплате);

    • ежемесячный аванс за январь-июль (ежемесячные платежи по фактической прибыли);

    • ежемесячный аванс (новые организации, если выручка в июле 2025 превысила 5 млн руб.);

    • налог, удержанный при выплате дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, за июль;

    • налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, за июль;

    • налог с выплат иностранным организациям за июль;

  • страховые взносы за июль;

  • дополнительные взносы на накопительную пенсию за июль (те, кто их платит);

  • НДФЛ — за период с 1 по 22 августа;

  • НДС — 1/3 налога за II квартал 2025;

  • НДПИ за июль;

  • НПД за июль;

  • авансовый платеж по акцизам за август;

  • акцизы — за июль, май и февраль 2025;

  • акцизы по нефтяному сырью — за июль.

Также нужно уплатить налог за июль 2025 г. в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН или ЕСХН. 

Чтобы вовремя платить налоги и сдавать отчетность — смотрите наш бухгалтерский календарь.

Научим рассчитывать налоги и страховые взносы на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы узнаете, как вести бухучет с нуля, заполнять отчеты в 1С, работать с кадрами, управленкой и ЭДО. В обновленной программе есть уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.

Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Старт 1 сентября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Автор

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO