📅 28 августа 2025 – крайний день уплаты налогов
Налоговая напомнила, что 28 августа – крайний срок для уплаты ряда налогов и взносов:
налог на прибыль:
второй ежемесячный авансовый платеж в III квартале (при поквартальной уплате);
ежемесячный аванс за январь-июль (ежемесячные платежи по фактической прибыли);
ежемесячный аванс (новые организации, если выручка в июле 2025 превысила 5 млн руб.);
налог, удержанный при выплате дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, за июль;
налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, за июль;
налог с выплат иностранным организациям за июль;
страховые взносы за июль;
дополнительные взносы на накопительную пенсию за июль (те, кто их платит);
НДФЛ — за период с 1 по 22 августа;
НДС — 1/3 налога за II квартал 2025;
НДПИ за июль;
НПД за июль;
авансовый платеж по акцизам за август;
акцизы — за июль, май и февраль 2025;
акцизы по нефтяному сырью — за июль.
Также нужно уплатить налог за июль 2025 г. в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН или ЕСХН.
Чтобы вовремя платить налоги и сдавать отчетность — смотрите наш бухгалтерский календарь.
