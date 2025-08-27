📅 28 августа 2025 – крайний день уплаты налогов

Завтра будет последний день для уплаты налогов и взносов без штрафов.

Налоговая напомнила, что 28 августа – крайний срок для уплаты ряда налогов и взносов:

налог на прибыль: второй ежемесячный авансовый платеж в III квартале (при поквартальной уплате); ежемесячный аванс за январь-июль (ежемесячные платежи по фактической прибыли); ежемесячный аванс (новые организации, если выручка в июле 2025 превысила 5 млн руб.); налог, удержанный при выплате дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, за июль; налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, за июль; налог с выплат иностранным организациям за июль;

страховые взносы за июль;

дополнительные взносы на накопительную пенсию за июль (те, кто их платит);

НДФЛ — за период с 1 по 22 августа;

НДС — 1/3 налога за II квартал 2025;

НДПИ за июль;

НПД за июль;

авансовый платеж по акцизам за август;

акцизы — за июль, май и февраль 2025;

акцизы по нефтяному сырью — за июль.

Также нужно уплатить налог за июль 2025 г. в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН или ЕСХН.

Чтобы вовремя платить налоги и сдавать отчетность — смотрите наш бухгалтерский календарь.

