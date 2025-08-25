ЦОК ОК Общая 21.08 Мобильная
Трудовые отношения

😖 «Отчетик», «надо было вчера» и «скипнуть»: названы топ-10 фраз, которые раздражают в деловом общении

Разговаривая с коллегами, заказчиками и исполнителями россияне не любят избитые фразы, IT-лексику, англицизмы и канцеляризмы.

Больше всего россиян раздражают канцеляризмы, англицизмы и IT-лексика в деловой переписке. Например, недовольство вызывают фразы «Прошу рассмотреть возможность», «Синканемся» и «Надо было вчера». Об этом сказано в исследовании Контур.Толк. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

31% участников опроса отметили, что в деловом общении предпочитают нейтральный стиль или дружеский, но без панибратства (30%). Шаблонные и слишком формальные фразы мешают донести суть или понять коллегу — так считают 72% опрошенных.

Аналитики составили рейтинг из 10 фраз, которые больше всего раздражают

Раздражающие фразы

Процент участников опроса

Категория

«Прошу рассмотреть возможность...», «Просьба принять к сведению»

28%

Канцеляризмы

«Синкануться», «скипнуть», «месседж», «пошэрить», «факап», «замэтчиться»

26%

Англицизмы

«Надо было вчера», «Срочно», «Надо сделать прямо сейчас», «Чем быстрее, тем лучше»

21%

-

«Коллегушки», «отчетик», «человечек»

20%

Уменьшительно-ласкательные формы

«Мне за это не платят»

19%

-

«Фича», «баг», «флоу», «фреймворк», «закоммититься»

14%

IT‑термины

«А ничего тот факт, что…?»

12%

Мемные фразы

«Заранее спасибо», «Спасибо за понимание»

12%

-

«Доброго времени суток»

12%

-

«Можем по‑быстрому»

10%

-

«Стиль коммуникаций отражает атмосферу к компании. Треть опрошенных молча раздражаются, когда слышат фразы из рейтинга в речи коллег, хоть и продолжают вести диалог (33%). 18% меняют тон общения, лишь 14% говорят напрямую, что фраза неуместна. Чтобы снизить напряжение, полезно договориться о правилах коммуникации в команде», — сказал Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы Толк в Контуре.

Интересно, что сами россияне нередко сами используют те же выражения, которые их раздражают. Например, «Доброго времени суток».

А какие фразы или слова раздражают больше всего вас? Пишите ниже в комментариях.

