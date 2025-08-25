😖 «Отчетик», «надо было вчера» и «скипнуть»: названы топ-10 фраз, которые раздражают в деловом общении
Больше всего россиян раздражают канцеляризмы, англицизмы и IT-лексика в деловой переписке. Например, недовольство вызывают фразы «Прошу рассмотреть возможность», «Синканемся» и «Надо было вчера». Об этом сказано в исследовании Контур.Толк. Результаты есть в распоряжении «Клерка».
31% участников опроса отметили, что в деловом общении предпочитают нейтральный стиль или дружеский, но без панибратства (30%). Шаблонные и слишком формальные фразы мешают донести суть или понять коллегу — так считают 72% опрошенных.
Аналитики составили рейтинг из 10 фраз, которые больше всего раздражают
Раздражающие фразы
Процент участников опроса
Категория
«Прошу рассмотреть возможность...», «Просьба принять к сведению»
28%
Канцеляризмы
«Синкануться», «скипнуть», «месседж», «пошэрить», «факап», «замэтчиться»
26%
Англицизмы
«Надо было вчера», «Срочно», «Надо сделать прямо сейчас», «Чем быстрее, тем лучше»
21%
-
«Коллегушки», «отчетик», «человечек»
20%
Уменьшительно-ласкательные формы
«Мне за это не платят»
19%
-
«Фича», «баг», «флоу», «фреймворк», «закоммититься»
14%
IT‑термины
«А ничего тот факт, что…?»
12%
Мемные фразы
«Заранее спасибо», «Спасибо за понимание»
12%
-
«Доброго времени суток»
12%
-
«Можем по‑быстрому»
10%
-
«Стиль коммуникаций отражает атмосферу к компании. Треть опрошенных молча раздражаются, когда слышат фразы из рейтинга в речи коллег, хоть и продолжают вести диалог (33%). 18% меняют тон общения, лишь 14% говорят напрямую, что фраза неуместна. Чтобы снизить напряжение, полезно договориться о правилах коммуникации в команде», — сказал Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы Толк в Контуре.
Интересно, что сами россияне нередко сами используют те же выражения, которые их раздражают. Например, «Доброго времени суток».
А какие фразы или слова раздражают больше всего вас? Пишите ниже в комментариях.
