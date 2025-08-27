За обман клиентов банки начнут платить миллиардные штрафы

Если сейчас за нарушение прав потребителей банки платят 20-40 тысяч рублей, то будут платить — от 0,1% до 1% от суммы капитала.

Правительство поддержал законопроект о повышении штрафов для кредитных организаций, которые обманывают клиентов. Их размер составит 0,1% от капитала, но не меньше 100 тыс. рублей, а при повторном нарушении банк заплатит до 1%, но не менее 1 млн рублей.

10 июня 2025 года депутаты Госдумы уже приняли в первом чтении законопроект об оборотных штрафах для банков.

Штрафы грозят за нарушение прав потребителей: недобросовестное заключение договоров финансовых услуг, манипуляции при привлечении вкладов, ошибки в расчете полной стоимости кредита (ПСК) и навязывание допуслуг.

Например, в одном банке выявили 22 тыс. случаев неверного расчета ПСК, а в другом — свыше 1 тыс. договоров с превышением этого показателя. Об этом пишут «Известия».

Сейчас за такие действия штрафы составляют 20-40 тыс. рублей. В общей сложности банки тратят на них 5-7 млн рублей.

«Нынешняя практика показывает, что иного выхода не существует: сколько бы законов, рекомендаций, разъяснений не издавалось, пока политика кредитных организаций остается на стороне прибыли в ущерб интересам потребителей», — сказала заместитель руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Алла Храпунова.

Новые суммы штрафов заставят кредитные организации платить миллиарды рублей. По данным на конец 2024 года, размер капитала Сбера составил 6,8 трлн рублей, у ВТБ — 2,8 трлн, у Газпромбанка — 1,3 трлн, у Альфа-Банка — 855 млрд.