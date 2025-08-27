💪 Вычет ГТО можно применить в любом месяце, но только после подтверждения права на его получение

С 2025 года можно получить вычет за сдачу ГТО. Для этого нужно принести документы работодателю.

Россияне могут получить налоговый вычет при сдаче нормативов ГТО и прохождении ежегодной диспансеризации, напоминает налоговая.

Его размер – 18 000 рублей за год. Право получить вычет есть у людей, выполнивших нормативы испытаний ГТО и награжденных знаком отличия либо подтвердивших уже полученный знак. Второе обязательное условие — прохождение ими диспансеризации.

Вычеты за ГТО работодатель может применять при выплате зарплаты и расчете НДФЛ так же, как другие стандартные вычеты. Налоговый агент может применить вычет единовременно в любом месяце налогового периода, но не ранее месяца подтверждения налогоплательщиком права на его получение.

То есть, если сотрудник принес документы и реквизиты счета для зачисления денег в июле 2025 года, при выплате зарплаты в августе работодатель уменьшит налоговую базу на вычет в размере 18 000 рублей.

Какие документы подтверждают право на вычет: