💪 Вычет ГТО можно применить в любом месяце, но только после подтверждения права на его получение
Россияне могут получить налоговый вычет при сдаче нормативов ГТО и прохождении ежегодной диспансеризации, напоминает налоговая.
Его размер – 18 000 рублей за год. Право получить вычет есть у людей, выполнивших нормативы испытаний ГТО и награжденных знаком отличия либо подтвердивших уже полученный знак. Второе обязательное условие — прохождение ими диспансеризации.
Вычеты за ГТО работодатель может применять при выплате зарплаты и расчете НДФЛ так же, как другие стандартные вычеты. Налоговый агент может применить вычет единовременно в любом месяце налогового периода, но не ранее месяца подтверждения налогоплательщиком права на его получение.
То есть, если сотрудник принес документы и реквизиты счета для зачисления денег в июле 2025 года, при выплате зарплаты в августе работодатель уменьшит налоговую базу на вычет в размере 18 000 рублей.
Какие документы подтверждают право на вычет:
удостоверение о вручении знака отличия;
справка о прохождении диспансеризации.
