Трудовые отношения

👀 Авито привело необычные варианты подработки за первое полугодие 2025. Чилл-кассир и не только

Рынок временной занятости активно меняется: если раньше подработка ассоциировалась в основном с традиционными вариантами вроде курьерской доставки или работы в кафе, то сегодня также появляются нестандартные форматы, требующие особых компетенций.

По данным Авито Подработки за I полугодие 2025, количество вариантов подработки выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а среднее вознаграждение — на 14%. Пресс-релиз есть у «Клерка».

Наибольший рост дохода от частичной занятости в сферах:

  • маркетинга, рекламы и PR (+61%, в среднем 74 647 руб./мес.);

  • искусства и развлечений (+59%, в среднем 75 833 руб./мес.);

  • производства промышленного оборудования и станков (+51%, в среднем 109 809 руб./мес.).

Такой рост объясняется высоким спросом на продвижение брендов, развитием креативных индустрий и обновлением производственных процессов.

«Мы видим, что спрос на временную занятость стабильно растет. Для людей это не только способ дополнительного заработка, но и возможность копить, пробовать себя в новых профессиях, расширять опыт и заводить новые знакомства. Такой формат открывает дополнительные перспективы — от гибкого графика до выбора сфер, которые раньше могли казаться недоступными», — отмечает Сергей Яськин, директор Авито Подработки.

Эксперты Авито Подработки выделили наиболее интересные предложения в этом сегменте:

Вакансия

Функционал

График работы

Доход и соцпакет

Хранитель чистоты

В Ульяновске это вариант для тех, кто хочет стать частью команды чайного клуба. В основные задачи входит сервировка чайных досок, поддержание особой атмосферы пространства и обеспечение безупречной чистоты.

Работодатель ищет внимательных и аккуратных исполнителей. Особых навыков не требуется — всему обучат на месте.

В вечернее и ночное время с 19:00 до 01:00-02:00

Среднее вознаграждение от 1 000 до 1 500 рублей за смену с ежедневными выплатами + компенсация такси после поздних смен и работа в дружном коллективе

Чилл-кассир

В Санкт-Петербурге в ресторан быстрого питания требуется коммуникабельный кассир, который сможет не только быстро обслуживать гостей, но и создавать особую дружелюбную атмосферу.

Наниматель делает акцент на умении работать в команде и поддерживать позитивный настрой даже в час пик. Для новичков предусмотрено обучение.

График работы можно адаптировать под учебное расписание

Средний доход от 3 120 до 3 450 рублей за смену + скидки на питание и возможности для карьерного роста

Художница на летние мастер-классы

В Анапе крупный отель приглашает художницу для проведения мастер-классов. В задачи входит работа с детьми и взрослыми: помощь в процессе творчества, создание дружелюбной атмосферы и организация занятий. Специальных навыков не требуется — всему обучат, но опыт преподавания будет преимуществом.

График гибкий, работа временная с перспективой продления на следующий год

Вознаграждение — от 1 800 до 5 000 рублей за смену, предусмотрена фиксированная ставка и процент от выручки

Актер квеста-перформанса

Квест-студия из Новосибирска ищет актера для участия в перформансах. Предстоит погружать гостей в атмосферу приключений через актерскую игру и взаимодействие. На таком месте ценится харизма, хорошая дикция и способность импровизировать.

График вечерний и ночной

Зарплатная вилка зависит от количества проведенных игр и составляет от 30 000 до 60 000 руб./мес. + полная компенсация такси после смен

Инструктор по экстремальным видам спорта

Для работы с детскими группами в Тамбове требуются инструкторы, профессионально владеющие трюковым самокатом, скейтбордом или BMX. Ищут тех, кто может не только демонстрировать трюки, но и понятно объяснять технику безопасности.

Особенно ценятся педагогические навыки и умение находить подход к детям.

График гибкий, возможен частичный формат занятости

Доход от 30 000 до 50 000 руб./мес.

