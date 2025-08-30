👀 Авито привело необычные варианты подработки за первое полугодие 2025. Чилл-кассир и не только

Рынок временной занятости активно меняется: если раньше подработка ассоциировалась в основном с традиционными вариантами вроде курьерской доставки или работы в кафе, то сегодня также появляются нестандартные форматы, требующие особых компетенций.

По данным Авито Подработки за I полугодие 2025, количество вариантов подработки выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а среднее вознаграждение — на 14%. Пресс-релиз есть у «Клерка».

Наибольший рост дохода от частичной занятости в сферах:

маркетинга, рекламы и PR (+61%, в среднем 74 647 руб./мес. );

искусства и развлечений (+59%, в среднем 75 833 руб./мес. );

производства промышленного оборудования и станков (+51%, в среднем 109 809 руб./мес.).

Такой рост объясняется высоким спросом на продвижение брендов, развитием креативных индустрий и обновлением производственных процессов.

«Мы видим, что спрос на временную занятость стабильно растет. Для людей это не только способ дополнительного заработка, но и возможность копить, пробовать себя в новых профессиях, расширять опыт и заводить новые знакомства. Такой формат открывает дополнительные перспективы — от гибкого графика до выбора сфер, которые раньше могли казаться недоступными», — отмечает Сергей Яськин, директор Авито Подработки.

Эксперты Авито Подработки выделили наиболее интересные предложения в этом сегменте: