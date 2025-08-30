👀 Авито привело необычные варианты подработки за первое полугодие 2025. Чилл-кассир и не только
По данным Авито Подработки за I полугодие 2025, количество вариантов подработки выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а среднее вознаграждение — на 14%. Пресс-релиз есть у «Клерка».
Наибольший рост дохода от частичной занятости в сферах:
маркетинга, рекламы и PR (+61%, в среднем 74 647 руб./мес.);
искусства и развлечений (+59%, в среднем 75 833 руб./мес.);
производства промышленного оборудования и станков (+51%, в среднем 109 809 руб./мес.).
Такой рост объясняется высоким спросом на продвижение брендов, развитием креативных индустрий и обновлением производственных процессов.
«Мы видим, что спрос на временную занятость стабильно растет. Для людей это не только способ дополнительного заработка, но и возможность копить, пробовать себя в новых профессиях, расширять опыт и заводить новые знакомства. Такой формат открывает дополнительные перспективы — от гибкого графика до выбора сфер, которые раньше могли казаться недоступными», — отмечает Сергей Яськин, директор Авито Подработки.
Эксперты Авито Подработки выделили наиболее интересные предложения в этом сегменте:
Вакансия
Функционал
График работы
Доход и соцпакет
Хранитель чистоты
В Ульяновске это вариант для тех, кто хочет стать частью команды чайного клуба. В основные задачи входит сервировка чайных досок, поддержание особой атмосферы пространства и обеспечение безупречной чистоты.
Работодатель ищет внимательных и аккуратных исполнителей. Особых навыков не требуется — всему обучат на месте.
В вечернее и ночное время с 19:00 до 01:00-02:00
Среднее вознаграждение от 1 000 до 1 500 рублей за смену с ежедневными выплатами + компенсация такси после поздних смен и работа в дружном коллективе
Чилл-кассир
В Санкт-Петербурге в ресторан быстрого питания требуется коммуникабельный кассир, который сможет не только быстро обслуживать гостей, но и создавать особую дружелюбную атмосферу.
Наниматель делает акцент на умении работать в команде и поддерживать позитивный настрой даже в час пик. Для новичков предусмотрено обучение.
График работы можно адаптировать под учебное расписание
Средний доход от 3 120 до 3 450 рублей за смену + скидки на питание и возможности для карьерного роста
Художница на летние мастер-классы
В Анапе крупный отель приглашает художницу для проведения мастер-классов. В задачи входит работа с детьми и взрослыми: помощь в процессе творчества, создание дружелюбной атмосферы и организация занятий. Специальных навыков не требуется — всему обучат, но опыт преподавания будет преимуществом.
График гибкий, работа временная с перспективой продления на следующий год
Вознаграждение — от 1 800 до 5 000 рублей за смену, предусмотрена фиксированная ставка и процент от выручки
Актер квеста-перформанса
Квест-студия из Новосибирска ищет актера для участия в перформансах. Предстоит погружать гостей в атмосферу приключений через актерскую игру и взаимодействие. На таком месте ценится харизма, хорошая дикция и способность импровизировать.
График вечерний и ночной
Зарплатная вилка зависит от количества проведенных игр и составляет от 30 000 до 60 000 руб./мес. + полная компенсация такси после смен
Инструктор по экстремальным видам спорта
Для работы с детскими группами в Тамбове требуются инструкторы, профессионально владеющие трюковым самокатом, скейтбордом или BMX. Ищут тех, кто может не только демонстрировать трюки, но и понятно объяснять технику безопасности.
Особенно ценятся педагогические навыки и умение находить подход к детям.
График гибкий, возможен частичный формат занятости
Доход от 30 000 до 50 000 руб./мес.
