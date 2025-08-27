На УСН доход от сдачи жилья в аренду облагается по применяемым налоговым ставкам

ИП на упрощенке применяет ставку, которая установлена в регионе и зависит от объекта налогообложения. Эта же ставка действует к доходам от сдачи жилья.

Доходы от сдачи жилых помещений в аренду (наем) облагаются налогами вне зависимости от статуса арендодателя. Размер налога определяется выбранной системой налогообложения, уточняет ФНС по новым регионам.

Если жилье сдает ИП – доход облагается по ставкам выбранной системы налогообложения.

Так, на УСН к доходам от сдачи жилья применяется действующая налоговая ставка. Она отличается в зависимости от объекта налогообложения: «доходы» или «доходы минус расходы». При этом нужно вести книгу учета доходов и расходов, авансовые платежи перечислять ежеквартально и по итогам календарного года. Отчетность сдают за год до 25 апреля следующего года.

Конкретные ставки УСН устанавливаются региональным законодательством, напомнили налоговики.

По общему правилу при объекте «доходы» ставка составляет 6%, а при объекте «доходы минус расходы» — 15%.

