Росимущество: в 2025 году ведомство пополнит казну на 475 млрд рублей

В 2024 году казна получила от приватизации имущества 132 млрд рублей.

В 2025 году Росимущество ожидает, что федеральный бюджет получит 475 млрд рублей, из которых дивиденды составят около 417 млрд, а остальное — доходы от приватизации имущества.

Доходы выросли от управления федеральным имуществом — сдачи в аренду и продажи путем приватизации. В 2024 году это принесло бюджету около 166 млрд рублей, и только на приватизацию объектов пришлось 132 млрд. С 2023 года продажи выросли в пять раз.

«В целом хотел бы отметить, что за последние три года более чем на 1,6 трлн рублей была пополнена федеральная казна», — сказал глава Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество) Вадим Яковенко.

По итогам 2024 года Росимущество направило в бюджет 473 млрд рублей, из которых 307 млрд — дивиденды.

