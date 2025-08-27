❌ С 1 ноября 2025 налоговики не будут принимать по ТКС обращения в свободной форме
Налоговые не будут принимать с 1 ноября 2025 года обращения в свободной форме, отправленные по ТКС через операторов ЭДО, сообщает региональное УФНС.
«Решение направлено на ускорение обработки данных и снижение нагрузки на систему, что подразумевает постепенное исключение использования 02 типа документооборота для взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами. При этом другие процессы налогового администрирования, доступные налогоплательщикам через операторов ЭДО, сохранятся», — говорится в сообщении службы.
Изменения внесены письмом ФНС от 20.05.2025 № 26-1-05/0038@ и приказом ФНС от 06.06.2025 № ЕД-7-26/509@. Что поменяли:
Дата
Изменение
С 1 июля 2025
Размер транспортного контейнера для документов, передаваемых в налоговую по ТКС, уменьшен с 5 Мб до 1 Мб
С 1 октября 2025
Нельзя прикладывать приложения к обращениям
С 1 ноября 2025
Использование 02-го типа документооборота для письменных обращений в налоговую по ТКС через операторов ЭДО будет прекращено
Вместо 02-го типа документооборота по ТКС для отправки обращений в ФНС можно использовать такие способы:
формализованные обращения — направляемые по ТКС через оператора ЭДО с использованием 12-го типа ДО;
ЛК налогоплательщика на сайте ФНС;
Платформа обратной связи на Госуслугах;
сервис «Обратиться в ФНС России».
