❌ С 1 ноября 2025 налоговики не будут принимать по ТКС обращения в свободной форме

Меняют порядок отправки обращений. Можно будет отправлять только формализованные обращения, писать через личный кабинет налогоплательщика и сервисы.

Налоговые не будут принимать с 1 ноября 2025 года обращения в свободной форме, отправленные по ТКС через операторов ЭДО, сообщает региональное УФНС.

«Решение направлено на ускорение обработки данных и снижение нагрузки на систему, что подразумевает постепенное исключение использования 02 типа документооборота для взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами. При этом другие процессы налогового администрирования, доступные налогоплательщикам через операторов ЭДО, сохранятся», — говорится в сообщении службы.

Изменения внесены письмом ФНС от 20.05.2025 № 26-1-05/0038@ и приказом ФНС от 06.06.2025 № ЕД-7-26/509@. Что поменяли:

Дата Изменение С 1 июля 2025 Размер транспортного контейнера для документов, передаваемых в налоговую по ТКС, уменьшен с 5 Мб до 1 Мб С 1 октября 2025 Нельзя прикладывать приложения к обращениям С 1 ноября 2025 Использование 02-го типа документооборота для письменных обращений в налоговую по ТКС через операторов ЭДО будет прекращено

Вместо 02-го типа документооборота по ТКС для отправки обращений в ФНС можно использовать такие способы: