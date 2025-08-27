Малообеспеченным предложили помочь с оплатой ЖКУ

Чтобы выравнять условия предоставления помощи малообеспеченным в богатых и бедных регионах России, депутаты хотят пересмотреть долю расходов семей на ЖКУ. Этот показатель нужен для получения субсидий.

27 августа 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который направлен на помощь малообеспеченным россиянам с оплатой жилого помещения и коммунальных услуг.

Сейчас субсидия на оплату ЖКУ финансируется из бюджета субъекта РФ, но регулируется правилами федерального законодательства.

Согласно постановлению правительства от 29 августа 2005 года № 541, действует федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 22%.

Обеспеченные субъекты РФ, такие как Москва, Санкт-Петербург и другие, могут снизить порог оплаты жилищно-коммунальных услуг, однако у большинства регионов РФ нет таких финансовых возможностей, поэтому они устанавливают максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг — 22%.

Депутаты обратили внимание, что создается парадоксальная ситуация, при которой в дотационных регионах с низким уровнем жизни расходы граждан на оплату жилищно- коммунальных услуг выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни.

«Принятие предлагаемого законопроекта снизит социальную напряженность в обществе, поскольку позволит большему числу малообеспеченных граждан получать финансовую помощь по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, снизит количество неплательщиков жилищно-коммунальных услуг», — сказано в пояснительной записке.

Проект хочет внести изменение в ст. 159 Жилищного кодекса, дополнив ее новой частью 8.1. В ней будет сказано, что размер межбюджетных переводов будет определяться исходя из федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов:

одиноких пенсионеров и многодетных семей на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи — в размере 10%;

для остальных россиян — 15%.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

