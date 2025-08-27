Согласие о работе в выходной нужно подписать до выхода на работу

Роструд рассказал, когда работник должен подписать согласие на работе в выходной.

Работник дает согласие на работу в выходной или нерабочий праздничный день до привлечения к такой работе.

Такой ответ дал Роструд на вопрос пользователя на портале Онлайнинспекции.

Согласно ст. 113 ТК, привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя и с письменного согласия сотрудника (кроме исключительных случаев).

Другие сроки для подписания согласия в ТК не установлены.