Переход на ЭДО

Налоговики рекомендуют перейти на электронный обмен счетами-фактурами

Электронный документ – это юридически значимый оригинал. Для переходя на электронный формат нужно сделать три действия.

Налоговая по новым регионам РФ рекомендует налогоплательщикам перейти на электронный обмен счетами-фактурами. Ведомство напомнило, что электронный счет-фактура – это юридически значимый оригинал, как и его бумажный аналог.

Для перехода на электронный формат счетов-фактур нужно:

1. Выбрать аккредитованного оператора ЭДО, у которого есть технологии для передачи электронных документов по защищенным каналам связи.

2. Получить КЭП лица, которое будет подписывать счеты-фактуры.

3. Согласовать с контрагентами возможность обмена электронными документами.

Применение электронных счетов-фактур делает бизнес продуктивнее, ускоряет бизнес-процессы, позволяет не терять документы и не держать бумажные архивы, добавили налоговики.

