Налоговики рекомендуют перейти на электронный обмен счетами-фактурами
Налоговая по новым регионам РФ рекомендует налогоплательщикам перейти на электронный обмен счетами-фактурами. Ведомство напомнило, что электронный счет-фактура – это юридически значимый оригинал, как и его бумажный аналог.
Для перехода на электронный формат счетов-фактур нужно:
1. Выбрать аккредитованного оператора ЭДО, у которого есть технологии для передачи электронных документов по защищенным каналам связи.
2. Получить КЭП лица, которое будет подписывать счеты-фактуры.
3. Согласовать с контрагентами возможность обмена электронными документами.
Применение электронных счетов-фактур делает бизнес продуктивнее, ускоряет бизнес-процессы, позволяет не терять документы и не держать бумажные архивы, добавили налоговики.
