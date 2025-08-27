Для снятия стресса после работы россияне сидят в интернете

Почти все работники испытывают стресс после трудового дня. Для восстановления почти половина из них листает ленты, смотрит ролики и мастер-классы.

Россияне рассказали о стрессе на работе и как они с ним справляются.

Так, испытывают стресс после рабочего дня 89% опрошенных, узнали сервис «Работа.ру» вместе с соцсетью «Одноклассники». При этом 34% из них стрессуют ежедневно, 21% — несколько раз в неделю, а 9% — пару раз в месяц. Еще 32% респондентов устают в периоды интенсивной нагрузки, а 4% — крайне редко.

47% россиян для восстановления сил смотрят контент в интернете – листают ленты, смотрят обучающие ролики и мастер-классы. По данным ОК, популярны темы рукоделия, заботы о здоровье, новости и кулинария.

Хобби предпочитают 37% респондентов, еще 30% выбирают совместный досуг с семьей, по 15% назвали общение с друзьями и небольшие путешествия.

Самым популярным хобби для снижения стресса является спорт: его предпочитают 41%. Также востребованы рукоделие (31%), вокал и танцы (25%), кулинария (22%), рисование (21%).

В опросе участвовали более 3 200 пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России.