Туристы смогут оплачивать покупки во Вьетнаме по QR-коду в 2026 году
Заместитель генерального директора вьетнамско-российского совместного банка VRB Константин Балдуев рассказал о создании сервиса, который позволит туристам оплачивать покупки по QR-коду. Сервис планируют запустить к 2026 году.
«Наличие возможности оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода сделает пребывание туристов значительно более комфортным. Новый продукт планируем запустить до нового года», — сказал Балдуев.
Клиенты ВТБ смогут расплачиваться в торговых предприятиях Вьетнама через привычное мобильное приложение.
Сейчас VRB обрабатывает расчеты в рублях и донгах. Доля банка в товарообороте между странами составила около 40%. Сейчас кредитная организация — единственная во Вьетнаме обеспечивает работу карт «Мир».
Начать дискуссию