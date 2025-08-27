Туристы смогут оплачивать покупки во Вьетнаме по QR-коду в 2026 году

Вьетнамско-российский совместный банк VRB создаст сервис для оплаты товаров и услуг по QR-коду. Клиенты ВТБ смогут провести расчет через привычное мобильное приложение.

Заместитель генерального директора вьетнамско-российского совместного банка VRB Константин Балдуев рассказал о создании сервиса, который позволит туристам оплачивать покупки по QR-коду. Сервис планируют запустить к 2026 году.

«Наличие возможности оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода сделает пребывание туристов значительно более комфортным. Новый продукт планируем запустить до нового года», — сказал Балдуев.

Клиенты ВТБ смогут расплачиваться в торговых предприятиях Вьетнама через привычное мобильное приложение.

Сейчас VRB обрабатывает расчеты в рублях и донгах. Доля банка в товарообороте между странами составила около 40%. Сейчас кредитная организация — единственная во Вьетнаме обеспечивает работу карт «Мир».